Канада отменила санкционную уступку для "Северного потока"

Канада отменила свою санкционную уступку в отношении "Северного потока", на которую согласилась летом ради поддержки Германии, когда Россия остановила газопровод из-за якобы неисправности турбины.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Она напомнила, что Канада 9 июля, после консультаций с партнерами, временно приостановила санкции против "Северного потока", чтобы турбины Siemens с газопровода можно было отремонтировать и вернуть в Германию.

"Предоставив это исключение, правительство таким образом забрало у Путина формальный повод приостановить экспорт газа в Европу. Когда это произошло, Путин раскрыл свои реальные намерения, отказываясь увеличить поставки по ПП1 до нормального уровня. Россия фактически отказалась принять отремонтированную турбину, она до сих пор остается в Германии", - отметила Мелани Жоли.

Она напомнила, что впоследствии в сентябре на участке "Северного потока" произошел взрыв, по первым выводам следствия в Швеции - в результате диверсии, и теперь неизвестно, когда газопровод вновь станет пригодным к использованию.

"Учитывая то, что Путин вынужден был продемонстрировать, что и не собирался восстанавливать работу СП1 до обычных объемов, и что сам газопровод стал непригодным к использованию, правительство Канады решило отозвать приостановление санкций, которое предоставлялось для того, чтобы турбины, которые ремонтировали на заводе Siemens в Монреале, вернули в Германию", - заявила Мелани Жоли, добавив, что решение обсудили с Украиной, Германией и другими союзниками.