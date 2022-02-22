Последнее обновление: 22.02.2022 13:45

Канцлер ФРГ остановил процесс сертификации "Северного потока 2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2".

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (германский регулятор) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", - сказал канцлер ФРГ, передает finmarket.ru.

Он также заявил, что санкции в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР будут приняты в течение дня.

"В ЕС мы обсудили первый пакет санкций и в течение дня примем по нему совместное решение", - сообщил Шольц.

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