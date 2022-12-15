Последнее обновление: 15.12.2022 16:59

Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно", - написал Зеленский в Twitter.

Палата депутатов парламента Чехии, нижняя палата чешского парламента, единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годах актом геноцида украинского народа 6 апреля.



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