Последнее обновление: 12.12.2022 12:50

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 23 представителей СМИ РФ

Новая Зеландия ввела очередной пакет санкций в отношении министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и 23 представителей российских СМИ в связи с российским вторжением в Украину.

Об этом сообщается в опубликованном в понедельник заявлении министра иностранных дел страны Нанаии Махуты.

"В их число входят представители российских средств массовой информации и информационных агентств, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций [Максут Шадаев], генеральный директор Первого канала [Константин Эрнст] и ключевые сотрудники российских СМИ, таких как "Инфорос", "Южный фронт" и "Фонд стратегической культуры" , - указано в заявлении Махуты.

К настоящему моменту Новая Зеландия ввела санкции, предусматривающие запрет на операции с активами и въезд на территорию, в отношении более чем 1,2 тыс. граждан РФ и Беларуси.

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