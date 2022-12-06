Латвия аннулировала лицензию телеканала "Дождь" из-за рисков для нацбезопасности

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил аннулировать латвийскую лицензию российского телеканала "Дождь", сообщает Delfi.

Руководитель NEPLP Иварс Аболиньш пояснил, что решение принято с учетом интересов государственной безопасности и общественного порядка.

Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, допущенное телеведущим именование российской армии "нашей армией", возможное выражение поддержки российской армии.

Также была оценена полученная от Службы государственной безопасности информация, содержание которой Аболиньш не разглашает.

"Оценив совокупность нарушений, NEPLP обрел уверенность, что руководство телеканала "Дождь" не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", — сказал он

Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.

Учитывая, что "Дождь" транслирует свои программы не только на телевидении, но и на платформе Youtube, NEPLP попросит об установке геоблокировки канала "Дождь" на этой платформе, чтобы контент стал недоступен в Латвии. "В России они могут свободно вещать в Интернете", — добавил Аболиньш.

Ранее на "Дожде" заявили, что фрагмент передачи со словами ведущего о "помощи" российским военным удалили, а с самим ведущим прекратили сотрудничество.

Также стало известно, что латвийский регулятор NEPLP оштрафовал "Дождь" на 10 тысяч евро за карту, на которой телеканал обозначил оккупированный Крым как часть России, и называние российской армии "нашей".