Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее вступления в ЕС

Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее евроатлантической перспективы, сообщает Balkan Insight.

Декларацию подписали премьер Черногории Дритан Абазович, который вскоре сложит полномочия, и президент Украины Владимир Зеленский. Как отмечают в Twitter правительства Черногории, встреча лидеров перед подписанием состоялась в формате видеоконференции, на ней присутствовал также посол Украины Олег Герасименко.

"Украина защищает ценности цивилизации, которая решила жить в мире и демократии. Мы надеемся на мир и верим, что он наступит. До того, как это произойдет, вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку Черногории", - отметил Дритан Абазович.

В июне Абазович приезжал в Киев вместе с премьером Албании Эди Рамой и тогда высказался в поддержку предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

25 ноября в Киев приезжал министр внутренних дел Черногории и анонсировал самый большой из до сих пор предоставленных пакетов помощи.