Последнее обновление: 26.11.2022 11:08

Украинская делегация будет бойкотировать ПА ОБСЕ

Постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ будет бойкотировать работу организации после того, как постоянный комитет не смог внести изменения для изгнания России.

Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Сегодня Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы изгнать делегацию России. … мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян - пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника", - написала Кравчук на своей странице в Facebook.

В знак протеста представители Эстонии и Литвы вместе с украинскими делегатами покинули заседание постоянного комитета.

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