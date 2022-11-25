Парламент Молдовы признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Молдовы на заседании в четверг принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

За документ проголосовали 54 депутата, ни одного голоса против не было. Представитель Коммунистической партии Молдовы Олег Рейдман перед голосованием предлагал снять с повестки дня декларацию. Перед голосованием депутаты от коммунистов и партии "Шор" вышли из сессионного зала.

"Парламент Республики Молдова в духе солидарности с украинским народом и во имя справедливости заявляет, что большевистский тоталитарный режим бывшего СССР в результате применения политики Голодомора несет ответственность за акт преднамеренного геноцида против украинского народа", - говорится в декларации.

Парламент Молдовы также обращается с призывом ко всем парламентам мира, международным учреждениями проявить полную солидарность с Украиной и дать правильную оценку преступным действиям, совершенным в 1932-1933 годы.

"Память Голодомора и приверженность общечеловеческим ценностям обязывает нас к солидарности с украинским народом для пресечения политики геноцида украинского народа в XXI веке и спасения мира и свободы на европейском континенте", - говорится в документе.

Ранее в четверг, Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Накануне румынские депутаты и сенаторы проголосовали на совместном заседании за Декларацию румынского парламента об осуждении умышленного голода (Голодомора), которому подвергся украинский народ в результате советской оккупации в 1932 - 1933 годах.

Объединенный переходный кабинет Светланы Тихановской также признал Голодомор геноцидом украинского народа и осудил преступления коммунистического правительства против национальных республик СССР в межвоенный период. В резолюции также подчеркивается, что массовый голод происходил и на территории Беларуси.

«Постановляем признать преступную политику коммунистического государства в отношении народа Украины, которая привела к искусственному голоду в 1932—1933 годах, актом геноцида против украинского народа и преступлением против человечности. Мы также осуждаем это и другие преступления, совершенные коммунистическим правительством против национальных республик Советского Союза в межвоенный период», — говорится в документе.

В Объединенном переходном кабинете напомнили, что жертвами массового голода в начале 1930-х гг. стали жители Украины, Казахстана, Поволжья, Черноземья, Западной Сибири, Северного Кавказа и других регионов. В ОПК подчеркнули, что в Беларуси были убиты, раскулачены и депортированы более 250 000 крестьян, а значительная часть белорусов была вынуждена переселиться в другие регионы, в том числе в Украину и Северный Кавказ, ставшие эпицентрами голода 1932−1933 гг.