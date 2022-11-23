Последнее обновление: 23.11.2022 16:35

Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

«Принять предложение Министерства здравоохранения, согласованное с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о заключении путем обмена нотами Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - говорится в постановлении Совмина №803 от 21 ноября 2022 года.

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