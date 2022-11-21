Токаев одержал победу на досрочных выборах президента в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев набрал более 80% голосов на досрочных президентских выборах в Казахстане и сохранил за собой пост президента, сообщает Tengrinews.

Председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров сообщил, что явка на выборах превысила 68%. Около 6,45 млн граждан Казахстана проголосовали за Токаева.

В выборах участвовали шесть кандидатов. Конкуренты Токаева набрали 2-3% голосов.

Досрочные выборы президента в Казахстане предложил провести сам Токаев после внесения поправок в законодательство, увеличивающих срок президентства до 7 лет и запрещающих переизбрание.