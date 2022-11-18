Министра образования Грузии допросят в парламенте из-за российских школ

Министр образования Грузии Михеил Чхенкели в пятницу будет отвечать в парламенте на вопросы от фракции оппозиционного Национального движения относительно российских школ в стране.

Парламентарии использовали свое право на интерпелляцию - особый вид официального запроса, когда представитель правительства отвечает на поставленные вопросы, сообщает "Грузия Online".

Первый вопрос - рост в Грузии количества русскоязычных школ после притока мигрантов из России.

По данным фракции, сейчас в Грузии 11 муниципальных русских школ и 47 русскоязычных секторов в смешанных школах. При этом увеличивается количество частных русскоязычных школ.

Оппозицию также беспокоит рост количества студентов, взявших академический отпуск - в основном речь идет об иногородних, которые не могут позволить себе жить в городах из-за роста цен.

В пятницу в парламенте на вопросы депутатов будет отвечать также премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Блок вопросов для премьера касается выполнения условий Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

По данным президента Грузии Саломе Зурабишвили, после принятия решения президента России Владимира Путина о мобилизации более 700 тысяч россиян пересекли границу с Грузией и более 100 тысяч из них остались в стране.