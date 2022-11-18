Последнее обновление: 18.11.2022 08:02

Европарламент согласовал резолюцию о признании России спонсором терроризма

Политические группы Европарламента в четверг согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, голосование за которую запланировано на следующую неделю.

"После четырех часов переговоров между политическими группами ЕП было достигнуто соглашение по тексту", - сообщил депутат Европарламента Андриус Кубилюс.

По его словам, в резолюции будет содержаться следующая строка: "Европейский парламент... признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое использует террористические средства".

Ожидается, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование