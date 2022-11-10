Энергоатом останавливает договоры с сотрудниками ЗАЭС, которые подписали контракты с Росатомом

НАЭК "Энергоатом" останавливает трудовые договоры с теми работниками Запорожской АЭС, которые подписали контракты с АО "Эксплуатационная организация "Запорожская АЭС", созданным подразделением "Росатома", но не увольняет их. Об этом в эфире "5 канала" заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

"На сегодня ограниченное количество людей подписало эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы останавливаем, не увольняем их, но останавливаем заключенные договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", - рассказал Котин, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

По его словам, персонал ЗАЭС в большинстве является проукраинским.

"Поэтому мы надеемся, что персонал этого не будет делать. Мы поддерживаем тот персонал, который остается устойчивым и преданным Украине и украинской Запорожской АЭС", - добавил руководитель Энергоатома.