Последнее обновление: 10.11.2022 17:16

Беларусь и Россия до конца года подпишут межправсоглашение по обращению с ядерным топливом

Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут межправсоглашение по обращению с отработавшим ядерным топливом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

Как рассказал на заседании комиссии Парламентского Собрания по энергетике и транспорту Виктор Каранкевич, практически все пункты программы выполнены, в том числе приняты указ №137, которым утверждено положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, а также закон «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии».

«До конца года планируется подписание межправительственного соглашения по обращению с отработавшим ядерным топливом», - отметил он.



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