Молдова впервые импортировала газ по реверсу

Молдова впервые импортировала газ по реверсной схеме - с запада на восток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в четверг министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

"Молдова впервые импортировала природный газ по реверсной системе, с запада на восток, тем самым развеяв миф о том, что природный газ и свет могут поступать только из Российской Федерации. В среду Energocom закупил 5,6 млн кубометров природного газа, которые были переданы через точку Буднице в Словакии, на границе с Украиной", - сообщил Спыну.

По его словам, этот объем газа дополняет резервные запасы, которые Energocom создает для обеспечения Молдовы природным газом этой зимой.

Теперь текущие запасы природного газа достигли 157 млн кубометров.

Как сообщалось, молдавская государственная компания Energocom также закупила на бирже в Румынии на 3 ноября 8,04 ГВт-ч электроэнергии - это 65% от необходимого Молдове объема потребления.

В октябре Газпром снизил поставки газа в Молдову на 30% от контрактного объема. А с 1 ноября урезал газ наполовину. Такое урезание означало, что Молдова теряет также главный источник электроэнергии.

Кроме того, из-за обстрелов украинской инфраструктуры Россией Молдова больше не имеет возможности покупать электроэнергию у Украины.