Последнее обновление: 27.10.2022 17:30

Система «Мир» вряд ли заработает в Узбекистане в ближайшее время

В вопросе возобновления работы российской платежной системы «Мир» на территории Узбекистана пока нет ясности и не стоит ожидать, что она заработает в ближайшее время. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка республики Бехзод Хамраев.

«Затрудняюсь ответить. До сих пор нет ясности. Пока вопрос возобновления работы «Мир» открыт. Здесь совокупные факторы, один из них – угроза вторичных санкций. Нет никаких предпосылок, что вопрос решится завтра или через месяц», – прокомментировал Хамраев, которого цитирует Newshub.uz.

С 23 сентября обслуживание карт «Мир» было приостановлено процессинговым центром Uzcard из-за «технических процедур». При этом кобейджинговые карты работают в штатном режиме в инфраструктуре Uzcard на территории Узбекистана.



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