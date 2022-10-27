Глава Департамента госбезопасности подтвердил, что Собчак находится в Литве

Информацию о том, что российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак находится в Литве, подтвердил глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис.

"Она находится в Литве, как гражданке Израиля с израильским паспортом ей не требуется виза. Она может приехать сюда, находиться здесь, если я не ошибаюсь, 90 дней. Да, мы подтверждаем этот факт", – сказал он в четверг в интервью литовской радиостанции Žinių radijаs, передает BNS.

Глава ДГБ также сказал, что нет данных о том, что Собчак может представлять угрозу безопасности Литвы.

"Пока у нас нет конкретных данных разведки о том, что она может представлять какую-то угрозу безопасности Литвы. Если бы были такие сведения, то были бы предприняты соответствующие меры", – отметил Яунишкис.

О приезде Собчак в Литву через Беларусь, опираясь на данные источников, в среду сообщили российские и литовские СМИ. Ранее сообщалось, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у чиновников госкорпорации "Ростех" денег за нераспространение в Telegram негативной информации о них.

Предъявленные обвинения Собчак назвала "бредом, смехом и нонсенсом", а также обвинила российские власти в оказании давления на СМИ. "К нам не за что подкопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело", — написала она вчера поздно вечером в своем Telegram-канале.