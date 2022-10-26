Россия провела пуски крылатых и баллистических ракет

Под руководством Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования. В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками», - отчитались в Кремле.

Отмечается, что предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания задачи выполнены в полном объеме, «все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».