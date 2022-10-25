В Киргизии госбанк приостановил обслуживание карт «Мир»

Киргизский государственный «Айыл Банк» по техническим причинам временно приостанавил обслуживание платежных карт «Мир».

«ОАО «Айыл Банк» по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает: обслуживание платежных карт в рамках НСПК «Мир» на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту рамках НСПК на платежные карты эмитированные ОАО "Айыл Банк", - говорится в сообщении на сайте банка.

Уже не менее 11 из 23 банков Киргизии сообщили об отказе от обслуживания карт «Мир».

Тем временем, в России прозвучали призывы ввести визовый режим с Кыргызстаном и выкинуть его из ЕАЭС. Более мягкий вариант предполагает санкции РФ против коммерческих банков Киргизии, отказавшихся от «Мира».