Иран готов с Украиной расследовать поставки дронов России и обещает "не остаться равнодушным"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в понедельник в очередной раз отверг обвинения в том, что Тегеран поставляет России беспилотники для использования в войне против Украины, и выразил готовность обсудить этот вопрос на встрече с украинскими представителями.

"Мы не предоставляли и не будем предоставлять России никакого оружия или беспилотников для использования в войне с Украиной", - заявил глава иранского МИД.

При этом он отметил, что "у нас много сотрудничества с Россией, в том числе в области обороны. В прошлом мы брали и давали оружие из России и в Россию, но не во время войны в Украине".

Хосейн Амир-Абдоллахиан сообщил, что в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, который состоялся недавно, он выразил готовность Ирана сформировать совместную исследовательскую группу из иранских и украинских военных экспертов для расследования утверждения об использовании иранских беспилотников в войне в Украине.

В то же время он пообещал, что Иран отреагирует в случае, если использование его беспилотников Россией будет доказано для иранской стороны.

"Если нам докажут, что иранские беспилотники используются в войне в Украине против людей, мы не должны оставаться равнодушными", - заявил он.

При этом на днях Иран решительно осудил призыв Франции, Германии и Британии к Организации Объединенных Наций расследовать обвинения в том, что Россия использует беспилотники иранского происхождения для нападения на Украину.