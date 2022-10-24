Глава СК России поручил проверить слова пропагандиста Антона Красовского

Глава Следственного комитета РФ поручил проверить «ряд резких заявлений» работавшего на Russia Today пропагандиста Антона Красовского, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Савельев призвал арестовать Красовского.

"Высказывание Антона Красовского - это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое", - заяви Савельев.

Красовский в эфире телеканала RT призвал топить и сжигать украинских детей. Глава RT Маргарита Симоньян отстранила его от работы. Сам пропагандист заявил, что его "несло" в эфире.