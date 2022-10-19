Путин вводит военное положение в четырех аннексированных регионах

Путин на совещании с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении военного положения в четырех новых аннексированных регионах.

Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР", сообщают российские СМИ.

Главы регионов "будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности".

Указ опубликован на сайте Кремля.

Военное положение будет введено с 20 октября 2022 года с ноля часов, следует из указа.

Кроме того, в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе вводится средний уровень реагирования.