Последнее обновление: 17.10.2022 15:59

Евросоюз создает Миссию военной помощи Украине

Главы МИД стран ЕС сегодня проголосовали за создание Миссии военной помощи Украине, сообщает BBC.

Миссия будет заключаться в том, что 15 тыс. украинских солдат пройдут военную подготовку в странах Европейского Союза. О готовности провести такие тренинги ранее уже заявляли Германия и Польша.

Миссия начнется в ноябре, формально она рассчитана на два года, ее проведение будет стоить 106,7 млн евро.

У этой подготовки будет единое управление под командованием французского вице-адмирал Эрве Блежана. У нее будет штаб в Брюсселе и она будет координироваться с другими центрами подготовки украинских военных в Великобритании, США и Канаде.

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