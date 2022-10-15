Daily Mail: Заявление Рахмона стало «унижением» для Путина

Публичное заявление президента Таджикистана Эмомали Рахмона в адрес его российского коллеги Владимира Путина является свидетельством того, что глава Кремля теряет вес в регионе, где влияние России ранее было огромно.

Такое мнение высказали западные эксперты, анализируя слова Рахмона, пишет УНИАН.

На саммите "Центральная Азия - Россия" в Астане руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, обращаясь к Путину, заявил: "Мы хотим, чтобы нас уважали". В частности, Рахмон, который руководит страной с 1994 года призвал Россию уважать интересы "своего стратегического партнера" и "не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу".

Во время этого заявления присутствовали не только Путин, но и президенты Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Британское издание Daily Mail назвало заявление Рахмона "унижением" для Путина и свидетельством того, что "российский диктатор потерял уважение и влияние на собственном дворе". Путин имел "грустный" и "неловкий" вид, добавило издание.

Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт увидел в тираде Рахмона свидетельства того, что времена меняются. Он все же заметил, что безопасность Таджикистана зависит от войск России в стране.

"Мечта Путина о Российской империи разваливается?"- задал вопрос аналитик Жан Лейно из Фонда Конрада Аденауэра, реагируя на заявление руководителя Таджикистана.

О том, что Путин, вероятно, теряет влияние в Средней Азии писали обозреватели, после Шанхайского саммита, состоявшегося в прошлом месяце в узбекском Самарканде. Тогда Путин был вынужден признать "предостережение" Китая относительно российской войны в Украине.

Как и в Самарканде, в Астане Путин пытался представить войну в Украине как противостояние Западу, а не захватническую агрессию.