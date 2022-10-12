Чехия с 25 октября запрещает гражданам РФ въезд по туристическим и студенческим визам

Правительство Чехии в среду приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан, также поддержку обучения белорусских и украинских студентов в чешских вузах.

"В то время как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан Российской Федерации. Именно поэтому мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю Шенгенскую границу - в частности наш международный аэропорт - с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде", - сказал глава чешского МИД Ян Липавский.

Он уточнил, что это решение вступит в силу с 25 октября и будет касаться российских граждан с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС. Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые ранее свои границы для российских туристов.

Одновременно, правительство Чехии разрешило студентам из Украины поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам разрешило приезжать на чешскую территорию.

"Мы хотим предоставить качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране", - добавил глава чешской дипломатии.