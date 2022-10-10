Последнее обновление: 10.10.2022 11:14

Кыргызстан передумал проводить у себя запланированные на октябрь учения ОДКБ

Минобороны Кыргызстана решило отменить совместные с миротворческими силами ОДКБ учения «Нерушимое братство-2022», которые должны были пройти на территории республики в октябре, сообщает «АКИpress» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В середине сентября произошло обострение конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном. Стороны использовали тяжелую технику, авиацию и реактивные системы залпового огня. В результате погибли 59 кыргызов, еще 140 получили ранения, с таджикской стороны потери достигли 41 человека.

В ОДКБ тогда призывали стороны прекратить бои, подчеркнув, что конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем. 19 сентября Бишкек и Душанбе подписали протокол об установлении мира.



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