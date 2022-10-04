Российского посла вызвали в МИД Казахстана из-за комментария Захаровой

МИД Казахстана в среду вызовет посла России Алексея Бородавкина для разговора, так как считает, что тональность комментария представителя МИД России Марии Захаровой по поводу посла Украины в Казахстане "диссонирует с характером союзнических взаимоотношений" Астаны и Москвы.

Это продолжение скандала, который тянется с 22 августа. Захарова тогда опубликовала в своем телеграм-канале фрагмент из интервью Петра Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, в котором украинский дипломат произнес фразу о том, что Украина постарается "убить как можно больше русских".

5 сентября представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что Врублевский принес свои извинения и ушел в отпуск. "Это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что дома у него идет", - говорил Смадияров.

Спустя месяц, 4 октября, российский МИД вернулся к этому вопросу и потребовал высылки из Казахстана украинского посла. В Москве рассчитывают, что казахстанская сторона "примет меры к скорейшей окончательной высылке" Врублевского, заявил МИД России.

В заявлении Захаровой была, в частности, такая фраза: "К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью", передает BBC.

Представитель МИД Казахстана не уточнил, тональность каких именно слов Захаровой "диссонирует с характером союзнических взаимоотношений". Из его заявления следует, что Врублевский не будет больше работать послом в Астане.

Кандидатура нового украинского посла находится на рассмотрении в МИД Казахстана, сообщил журналистам Смадияров. "В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане", - сказал он.