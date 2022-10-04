Поставляющий дроны в РФ Иран не признает аннексии украинских территорий

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в понедельник заявил, что Тегеран выступает за соблюдение принципа суверенитета и территориальной целостности в контексте полномасштабного вторжения России в Украину.

Отвечая на вопрос о позиции Ирана относительно аннексии четырех украинских областей Россией, Канани сказал, что Тегеран "подчеркивает необходимость полного уважения к принципу суверенитета и территориальной целостности всех государств как к основополагающей норме международного права и уважение принципов и целей Устава ООН", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское государственное информагентство IRNA.

Также официальный представитель иранского МИД поддержал "любые усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине" и призвал "избегать любых провокационных действий, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия".

В украинско-российской войне Иран, как считается, находится на стороне России, оказывая ей политическую и военную поддержку.

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.