Еврокомиссия готовится к отключению электроэнергии в странах ЕС зимой

Евросоюз может столкнуться с отключениями электроэнергии этой зимой, сказал еврокомиссар по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич в интервью немецкой медиасети RND.

Ленарчич не исключил, что странам ЕС понадобится помощь из-за энергетического кризиса. По его словам, Европейская комиссия рассматривает два разных сценария.

Во-первых, одно или небольшое количество государств-членов может пострадать от "незначительного инцидента", такого как отключение электроэнергии. В этом случае другие страны ЕС могут поддерживать и поставлять электрогенераторы, как это происходит при реагировании на стихийные бедствия.

Во-вторых, отключение может произойти в большом количестве стран, и в этом случае стратегический резерв ЕС будет использован для реагирования.

Ленарчич отметил, что меры ЕС будут приняты быстро в случае чрезвычайной ситуации, приведя примеры последних лет, когда генераторы и топливо были доставлены в Словению в тот же день, когда энергосистема страны была повреждена снежной бурей. Также поддержка ЕС поступила сразу после Землетрясения в Хорватии в 2020 году.

Он сказал, что ЕС в целом готовится к кризисной зиме. Еврокомиссар пояснил, что после опыта пандемии коронавируса Брюссель пытается "предвидеть кризисы".