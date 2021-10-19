Польша заявила об угрозе огромного энергокризиса в ЕС

Европа оказалась на пороге огромного энергетического кризиса, который уже через несколько недель может стать потрясением.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравеций, выступая во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге, где проходят дебаты по превосходству польской конституции над европейским правом, передает ТАСС.

«Мы сегодня стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса», - сказал он.

«Быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором - ограничивать производство или переводить траты на потребителей», - заявил глава польского правительства. По его словам, «уже сейчас политика «Газпрома» и разрешение «Северного потока - 2» отражается на росте цен».

«Уровень кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность <...> в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе», - указал Моравецкий.

«Нужно учитывать и эффект домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения», - предупредил он.

Власти Польши неоднократно заявляли, что растущие цены на энергоносители напрямую связаны с геополитикой. По мнению представителей польского правительства, Россия намеренно ограничивает поставки газа в Европу, чтобы добиться разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2», против которого Польша выступала с самого начала его реализации, считая, что этот проект якобы будет использоваться для шантажа Европы.