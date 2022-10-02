Последнее обновление: 02.10.2022 11:09

Северная Корея поддержала аннексию оккупированных территорий Украины

Северная Корея поддерживает решение правительства России об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в свой состав, сообщает МИД КНДР.

"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав", - говорится в заявлении главы департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су, опубликованном ЦТАК.

Он добавил, что референдум в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях был проведен "в соответствии с Уставом ООН, определившим принцип равенства народа и его права на самоопределение".

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