Черногория высылает шестерых дипломатов РФ

Министерство иностранных дел Черногории в четверг объявило шестерых сотрудников посольства России персонами нон грата.

"Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата шестерых дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, в связи с их деятельностью, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях и отношениям взаимного уважения и взаимопонимания между двумя странами", - говорится в сообщении МИД Черногории.

О каких именно нарушениях идет речь, а также кто был объявлен персонами нон грата, в МИД Черногории пока не уточнили.

Ранее в четверг, в Черногории были задержаны семь человек по подозрению в работе на российскую разведку. Среди задержанных - бывший пресс-секретарь Министерства иностранных дел Радомир Секулович.

Следственные действия проводилась под руководством Агентства национальной безопасности и осуществлялась по приказу Специальной государственной прокуратуры.

По информации одного из источников, один из арестованных, по данным АНБ, работает на российскую службу более десяти лет и является частью более широкой группы, члены которой известны агентству нацбезопасности.

Как утверждается, это сотрудник государственной администрации. Эти же источники заявили, что произведенные аресты - лишь начало деятельности по разоблачению приспешников иностранных спецслужб.

Были проведены обыски в нескольких местах в Подгорице и окрестностях, в ходе которых, по словам источника, были найдены предметы, "представляющие интерес для следствия".

Другой собеседник сообщил, что эта операция была частью международной и что среди арестованных есть граждане России.