Последнее обновление: 27.09.2022 10:58

Армения отказалась от участия в военных учениях ОДКБ

Армения отказалась от участия в учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут с 26 сентября по 8 октября в Казахстане, назвав причиной пограничный конфликт с Азербайджаном.

"Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся в результате совершенной Азербайджаном агрессии на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны Республики Армения, исходя из поставленных перед вооруженными силами задач, приняло решение воздержаться от участия подразделений вооруженных сил республики в учениях, проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ", - сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

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