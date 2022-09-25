Грузия перевела пункты пропуска на особый режим из-за гигантской очереди на въезд из РФ

Служба доходов Минфина Грузии, отвечающая за таможенный контроль на границе, сообщила о переводе пунктов пропуска на особый режим из-за существенного роста транспортного потока.

Во всех пограничных КПП увеличивают количество таможенников и пункты работают в круглосуточном режиме. Отмечают также, что грузинская сторона на связи с турецкими, азербайджанскими и армянскими коллегами, чтобы предотвращать проблемы с трансграничным движением грузов.

На прошлой неделе таможенники еще заявляли, что на границе не происходит ничего чрезвычайного.

В воскресенье очередь на российско-грузинской границе достигала 20 километров - аж до Владикавказа, ориентировочное время прохождения контроля составляет двое суток. Поступали сообщения о людях, которые пытаются идти через пробку пешком, с детьми и чемоданами, пересекать границу на велосипедах и самокатах.

На выходных оппозиционный депутат в телеэфире сообщила, что имеет инсайдерскую информацию о планах Тбилиси с понедельника частично закрыть границу для россиян, официально эти слухи не подтвердили.

Как известно, оппозиция и ряд общественных организаций еще с марта требуют ограничений на въезд россиян в страну, покупку ими недвижимости в Грузии и тому подобное. Правящая партия обвинила оппонентов в развязывании "позорной ксенофобно-шовинистической кампании" против граждан РФ.