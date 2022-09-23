Финляндия вводит запрет на турпоездки для граждан РФ

Президент и правительство Финляндии в пятницу согласовали параметры решения об ограничении въезда для граждан России.
Решение предусматривает полный запрет на въезд для тех россиян, которые хотят посетить Финляндию в туристических целях. Также может быть пересмотрена работа уже выданных россиянам шенгенских виз.
"К примеру, что касается семьи или родственных отношений, работы или учебы, в Финляндию въезжать можно. Это перечислено более подробно в решении в принципе", – разъяснил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Основанием для исключений по въезду могут стать и гуманитарные причины, добавил он.
Хаависто также привел пример "лазейки", которой пользовались россияне, чтобы получить визы: например, обладая недвижимостью в Финляндии или распределяя право собственности на недвижимость между несколькими людьми, чтобы упростить получение визы.
"Эти лазейки теперь заблокированы", – заявил глава МИД Финляндии.
Он добавил, что ограничения на въезд для россиян могут вступить в силу уже на следующей неделе.
Хаависто подчеркнул, что Финляндия сначала хотела добиться принятия решения на уровне ЕС, но этого до сих пор не произошло: "Мы будем принимать собственные решения, ждать не будем".