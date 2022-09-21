Зеленский на выступлении в ООН представил "формулу мира"

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии 77-й Генассамблеи ООН предложил “формулу условий мира”, с помощью которой мир сможет избежать войн в будущем.

"Я представляю формулу, которая может сработать не только для нас, а для всех, кто может оказаться в подобной ситуации. Эта формула предлагает условия мира: наказание за преступление; защита жизни человека; восстановление безопасности и территориальной целостности; решимость", – сообщил Зеленский.

Наказание за преступление. А именно за проявление агрессии в отношении другого государства, нарушение его границ, территориальной целостности и компенсация нанесенного ущерба агрессором. Согласно этому пункту к агрессору должны быть применены санкции, исключение из международных организаций, блокирование торговли и арест активов.

Защита жизни человека. Каждое государство, которое оказывается в ситуации вооруженной агрессии, должно иметь возможность защитить своих граждан и освободить территорию. Поэтому данный пункт предусматривает военную и финансовую помощь, а также предоставление разведывательных данных.

Восстановление безопасности и территориальной целостности. Посягательства на продовольственную, радиационную, энергетическую, безопасность от оружия массового поражения и территориальную целостность должны сразу пресекаться, а государство, нарушающее нормы, признавать на всех уровнях страной-спонсором терроризма как на законодательном, так и на политическом.

Гарантии безопасности. Каждое государство должно иметь гарантии безопасности и Украина имеет предложения по обновлению архитектуры безопасности не только в Европе, но и во всем мире, чтобы превентивно избежать войны.

Решимость. Решимость объединиться миром и совместно бороться против агрессора, а также призывать к порядку тех, кто пытается его нарушить.

"Чего нет в нашей формуле? Нейтральности. Те, кто говорят о нейтральности, когда человеческие ценности и мир под угрозой, говорят о безразличии. Они заботятся друг о друге лишь формально, симпатизируют протоколу и именно поэтому притворяются, что будто защищают кого-то. В реальности они защищают только свои интересы и именно это создает условия войны. Именно это надо исправить, для того чтобы создать условия мира", – добавил Зеленский.