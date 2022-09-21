Более 1,3 тыс задержанных на антивоенных митингах в России

В среду, 21 сентября, по всей России после долгого перерыва вновь прошли массовые антивоенные акции после объявления о частичной мобилизации.

Как сообщает ОВД Инфо, по истечении суток известно о задержаниях в 38 городах, задержано не менее 1386 человек. Полицейские действовали жестко, в нескольких городах задержали журналистов.

Пока известно об одном уголовном деле: девушке в Екатеринбурге вменяют 318 УК (насилие в отношении полицейского). Во многих городах к задержанным не пускали защитников, в некоторых отделах полиции объявляли план «Крепость» — то есть полностью блокировали вход.

Антивоенный протест в России не прекращался с 24 февраля: к 21 сентября правозащитники ОВД Инфо насчитали 16 с половиной тысяч задержаний, полицейские составили почти четыре тысячи административных протоколов по статье о дискредитации армии, 245 человек стали фигурантами уголовных дел. Однако крупных массовых акций не было уже давно. Решение Путина о мобилизации вернуло людей на улицы.