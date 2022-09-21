Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

Литва будет индивидуально рассматривать гумвизы для бегущих от мобилизации россиян

Литовские власти будут в индивидуальном порядке рассматривать каждый запрос на выдачу гуманитарной визы бегущим от мобилизации гражданам РФ.

Представитель МИД подчеркнул, что Вильнюс «не имеет цели и возможности выдавать визы по гуманитарным соображениям всем гражданам России, которые обращаются».

«Для этого необходимы и проверки, связанные с вопросами национальной безопасности. Обращения граждан России с такими прошениями будут по-прежнему рассматриваться в обычном порядке с учетом всех обстоятельств и в индивидуальном порядке, чтобы избежать угроз национальной безопасности Литвы и оставить дверь открытой для преследуемых представителей гражданского общества и оппозиции", - указывает МИД.

Министерство также отмечает, что Литва продолжит консультации с региональными партнерами и на уровне Европейского союза (ЕС) относительно способов реагирования.

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