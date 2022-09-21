Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро

Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро (Single Euro Payment Area, SEPA), назвав это решение "важным шагом на пути европейской интеграции Грузии".

"Членство в SEPA будет выгодно по нескольким направлениям: значительно повысится авторитет грузинского финансового сектора на международной арене, будут упрощены торговые отношения с Европейской экономической зоной, граждане Грузии будут пользоваться упрощенными и дешевыми услугами. А это особенно важно с учетом растущей тенденции денежных переводов из стран ЕС", - говорится в пресс-релизе.

По данным регулятора, Грузия стала первой страной в регионе, подавшей заявку на присоединение к SEPA, передает Интерфакс.

Для присоединения к SEPA страна должна соответствовать критериям Европейского платежного совета (European Payment Council, EPC). В частности, заявитель должен доказать, что страна, которую он представляет, имеет тесные экономические и правовые отношения с Евросоюзом. Также законодательство, регулирующее платежную сферу и финансовый сектор, должно обеспечивать защиту персональных данных. Кроме того,, оно должно быть эквивалентно законодательству ЕС.

Заявка на членство рассматривается EPC, решение принимается после консультаций с Еврокомиссией.



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