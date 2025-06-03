Напряженность в мировой торговле оказывает давление на рынки труда

Усиливающаяся напряженность в мировой торговле негативно сказывается на рынках труда по всему миру. Об этом в понедельник заявил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Жильбер Хунгбо.

Выступая на открытии 113-й сессии Международной конференции труда, он заявил, что глобальные прогнозы по занятости на 2025 год были пересмотрены в сторону понижения, сославшись на последний доклад МОТ "Перспективы занятости и социальной защиты в мире".

Согласно докладу, ожидаемое количество новых рабочих мест в мире было скорректировано до 53 млн, что на 7 млн меньше, чем прогнозировалось в октябре прошлого года. Ж. Хунгбо объяснил это снижение в первую очередь замедлением глобального экономического роста на фоне растущей торговой напряженности.

Гендиректор МОТ также подчеркнул растущее влияние искусственного интеллекта на мировые рынки труда, отметив, что рабочие места в сферах с высокой степенью цифровизации, таких как медиа, разработка программного обеспечения и финансы, сталкиваются с растущими рисками, в то время как рабочие места, связанные с рутинным физическим трудом, становятся все более уязвимыми.

Нынешняя сессия Международной конференции труда продлится до 13 июня. Делегаты из 187 членов МОТ уделят особое внимание таким вопросам, как предотвращение биологических опасностей, достойные условия труда и предложенные поправки к Конвенции о труде в морском судоходстве.