Полиция ФРГ опровергла российский фейк о задержании украинских торговцев оружием

Полиция Бремена опровергла задержание двух украинцев, якобы пытавшихся продать на черном рынке поставленную Западом ЗРК Stinger.

В минувшие выходные прокремлевские каналы распространили в соцсетях видео, на котором якобы изображена зенитная ракета, которую конфисковала немецкая полиция. Утверждалось, что полиция Бремена задержала украинцев, желающих продать оружие, поставленное в Украину в качестве военной помощи, на черном рынке.

Видео оказалось фейком, только в Telegram набравшим более ста тысяч просмотров.

Полиция Бремена сообщила в Twitter: "Это ложное сообщение. Полиция Бремена не имеет никакого отношения к этому видео и не арестовывала ни одного украинца, торговавшего оружием", – говорится в сообщении полиции, передает Spigel.

Как отмечает издание, видео еще в субботу опровергали даже российские чиновники, однако это не помешало его распространению.

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал распространенный фейк, заявив, что "западных экс-партнеров предупреждали о такой угрозе собственному народу". Заместитель посла не ответил на комментарии о том, что это видео уже было опровергнуто официальными органами. Похоже, что фейковые новости слишком хорошо вписываются в нарратив Кремля о якобы опасных поставках оружия с Запада, отмечает Spiegel.

Отмечается, что фейковость видео проверить достаточно легко, поскольку использованная в нем аудиодорожка вырезана из видео протестов в Тюрингии против коронавирусных ограничений в январе 2022 года. "Положи мобильный, ты не имеешь права что-то здесь снимать" – слышен голос на видео.

Фейк в понедельник продолжил распространяться в российских СМИ: утром в понедельник соответствующий сюжет вышел на "Первом канале".