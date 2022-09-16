Киргизия ввела режим ЧП в приграничной с Таджикистаном области

В Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает в субботу МЧС Киргизии.

По данным пресс-службы, режим ЧС введен в связи с зарегистрированным конфликтом с применением оружия в приграничных районах Киргизии с Таджикистаном, передает Интерфакс.

"В целях установления мира в регионе, обеспечения безопасности граждан в очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, недопущения гибели людей и мобилизации соответствующих сил вводится режим ЧС", - отметили в МЧС.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.