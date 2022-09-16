Последнее обновление: 16.09.2022 14:13

Армения жестко критикует Россию и ОДКБ за реакцию на обстрелы со стороны Азербайджана

Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство реакцией России и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с последним обострением на границе с Азербайджаном.

"Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы", – заявил Симонян в эфире общественного ТВ Армении.

Спикер армянского парламента добавил, что Ереван все еще ждет ответной реакции от ОДКБ, "хотя может возникнуть вопрос, чего еще можно ждать?"

Симонян напомнил, что между Арменией и Россией есть договор о дружбе и взаимной помощи, и, по его словам, армянская сторона ждет более ощутимых действий, а не заявлений. Он также выразил возмущение провокационными заявлениями в адрес армянских властей в эфире российских телеканалов.

В то же время спикер парламента Армении положительно отозвался о скором визите «коллеги из США» Нэнси Пелоси, который, по его словам, "будет иметь большое значение именно с точки зрения безопасности".

В свою очередь, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью "Радио Азатутюн" заявил, что ожидания Еревана о получении военной и военно-политической помощи ОДКБ не оправдались.

"Конечно, такая надежда была, и, естественно, эта надежда полностью испарилась, такой надежды больше нет... Тот факт, что ОДКБ до сих пор не отреагировала, чтобы азербайджанские войска были полностью выведены с суверенной территории Армении, означает, что наши ожидания не оправдались", – сказал он.



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