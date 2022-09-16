Германия ввела внешнее управление над активами "Роснефти"

Правительство Германии передает под управление федерального регулятора немецкие дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining&Marketing, сообщило Министерство экономики Германии.

Федеральное сетевое агентство получит контроль над Rosneft Deutschland, а также над соответствующими долями в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK в Шведте, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.

Rosneft Deutschland обеспечивает около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте, контрольный пакет которого принадлежал Rosneft Deutschland, является четвертым по величине в Германии и поставляет 90% топлива для столицы с момента строительства завода в 1960-х годах. Нефть в него поступает из России по трубопроводу "Дружба".

"Благодаря передаче управления угроза безопасности энергоснабжения устранена, и заложен важный фундамент для сохранения и будущего объекта в Шведте", - говорится в заявлении министерства экономики.

Этот шаг сопровождается комплексным пакетом, призванным обеспечить возможность поставки нефти в Шведт альтернативными маршрутами, говорится в сообщении министерства.

Действия правительства по передаче Rosneft Deutschland в руки Федерального сетевого агентства последовали аналогичному шагу Берлина относительно SEFE, ранее известной как Gazprom Germania, перешедшей под опеку государства после того, как "Газпром" отказался от нее в апреле.