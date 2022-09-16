Последнее обновление: 16.09.2022 14:13

Товарищ Си "прогулял" застолье Путина, Лукашенко и Эрдогана на саммите ШОС

Китайский лидер Си Цзиньпин воздержался от участия в ужине с участием 11 глав государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Си Цзиньпин, совершающий свою первую заграничную поездку с начала пандемии, на этой неделе принимает участие в заседании ШОС, возглавляемой Китаем и Россией. Однако его не было на групповых фотографиях, опубликованных поздним вечером в четверг, когда лидеры, включая Путина, Лукашенко и Эрдогана, отправились на ужин, сообщает Reuters.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику по COVID-19.



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