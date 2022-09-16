Последнее обновление: 16.09.2022 14:13

Украина получила немецкую премию в области СМИ M100 Media Award

Категории: Украина СМИ

Владимир Кличко получил от имени народа Украины немецкую премию M100 Media Award за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения.

"Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал столь страстно ценность свободы и ее уязвимость", - говорится в заявлении попечительского совета премии.

На церемонии в Потсдаме премию вручили Владимиру Кличко, бывшему боксеру и брату мэра Киева Виталия Кличко.

Премию M100 Media Award присуждают с 2005 года за вклад в свободу СМИ и укрепление демократических принципов в странах Европы. В прошлом году ее лауреатом стал политик Алексей Навальный, сообщает BBC.

В разные годы премию получали бывший министр иностранных дел Германии Ганс Дитрих Геншер, основатель организации "Врачи без границ", французский журнал Charlie Hebdo.

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