Казахстан пытается увернуться от вторичных санкций США и Запада

Казахстан консультируется с администрацией США и европейской комиссией, чтобы не попасть под антироссийские санкции, сообщил министр иностранных дел Казахастана Мухтар Тлеуберди.

«Казахстан не попадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций. Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с европейской комиссией и с администрацией США», – сообщил Тлеуберди, которого цитируют казахстанские медиа.