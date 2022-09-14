В ЕАЭС до конца февраля продлили нулевую ставку ввозной пошлины на контейнеры

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила до 28 февраля 2023 г. включительно срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

"Принятое решение позволит не допустить сокращения контейнерного парка после ухода из ЕАЭС части западных логистических компаний, оказав стимулирующий эффект на обновление и насыщение внутреннего рынка соответствующими товарами", - прокомментировал решение министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении.

Продление нулевой ставки затронет контейнеры под кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8609 00 900 9 (прочие контейнеры, включая емкости для перевозки жидкостей или газов, специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта).

Производимые в настоящее время на территории ЕАЭС контейнеры, по словам Слепнева, выкупаются бизнесом стран союза в полном объеме, однако имеющиеся потребности до конца не обеспечиваются.

В апреле 2022 г. коллегия ЕЭК приняла решение о временном обнулении ставки с 28 марта 2022 г. по 30 сентября 2022 г. Без учета обнуления размер ввозной пошлины в отношении контейнеров составляет 10% от таможенной стоимости.