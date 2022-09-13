МАГАТЭ сообщило о восстановлении второй резервной электролинии на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии сообщило об успешном восстановлении еще одной линии электропередач на Запорожскую АЭС, что позволит проводить безопасное охлаждение реакторов на станции. Об этом говорится в официальном сообщении МАГАТЭ.

«Восстановлена вторая резервная линия электропередач на Запорожскую атомную электростанцию, что позволяет оператору держать одну линию в резерве, а с помощью другой обеспечивать станцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций безопасности при отключении», - говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановленная линия мощностью 750/330 кВ используется для подачи на АЭС необходимого питания, а линия на 330 кв остается резервной. В МАГАТЭ подчеркнули, что это важно было обеспечить в контексте ядерной безопасности на крупнейшей атомной электростанции Европы.

Последний остановленный реактор на ЗАЭС (№6), который до этого обеспечивал собственные нужды электростанции, теперь перешел в состояние холодной остановки, как и остальные пять реакторов. Это означает, что для охлаждения ему потребуется меньше энергии.

В то же время агентство приводит заявление гендиректора Гросси, который подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на станции, оказавшейся посреди зоны боевых действий, остается нестабильной. Четыре основных внешних линий электропередач ЗАЭС не работают, и сейчас она не обеспечивает электроэнергией домохозяйства, предприятия и другие объекты.