США выразили обеспокоенность по поводу обращения РФ с заключенным Навальным

Соединенные Штаты глубоко озабочены обращением российского правительства с заключенным оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом заявил в пятницу представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Reuters.

Российская тюремная администрация вмешивалась в подготовку Навального к своей защите и общению с адвокатом, говорится в заявлении Прайса. Он также сказал, что Навального неоднократно помещали в одиночную камеру за незначительные возможные нарушения.

Прайс заявил, что обращение с Навальным является "доказательством политически мотивированных преследований", и он повторил призывы США немедленно уволить лидера оппозиции.

Навальный отбывает 11,5 лет заключения после того, как он был признан виновным в нарушении условно-досрочного освобождения, мошенничестве и неуважении к суду. Он говорит, что все обвинения против него были сфабрикованы в качестве повода для подавления инакомыслия и препятствия его политическим амбициям.

В четверг Навальный заявил, что тюремные власти лишают его прав на адвокатскую тайну, а вся корреспонденция с его командой юристов теперь подлежит трехдневной проверке тюремным персоналом.

В Twitter, где Навальный писал через своих адвокатов, критик Кремля отметил, что администраторы тюрьмы отказались сообщить ему причины переезда, и что теперь он общается со своими адвокатами из-за "двойного пластикового стекла с решеткой внутри".